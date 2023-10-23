Военный эксперт назвал цель испытания химвещества на ядерном полигоне США

Соединенные Штаты устроили подземный химический взрыв на полигоне в Неваде, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный обозреватель Влад Шлепченко. Он напомнил, что дератификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) фактически уравняла юридическое положение Москвы с Вашингтоном, который соглашение подписал, но не ратифицировал.

«Реакцией Штатов на новый закон стало реальное, пусть и не ядерное, но испытание. <...> Если Россия таки поддастся на провокации и взорвет ядерную бомбу, русских обвинят в ядерной эскалации и противник получит еще один аргумент в пользу работы с другими странами в отношении поддержки и развития русофобии», — отметил Шлепченко.

Если же Москва проигнорирует испытания, продолжил эксперт, Вашингтон может начать поднимать ставки, испытывая уже не химическое, а ядерное оружие. По мнению Шлепченко, России в данном случае необходимо действовать зеркально и провести такие же неядерные испытания.

Как заявили в минэнерго США, целью проведенного испытания было улучшение возможности страны выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.

Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом сообщил, что Россия внимательно наблюдает за испытаниями на ядерном полигоне, которые проводит США. По его словам, с того момента, как Москва решила отозвать ратификацию ДВЗЯИ, ситуация выровнялась, и де-юре РФ и Соединенные Штаты теперь являются подписантами договора, но он не ратифицирован.

Ранее в Госдуме окрестили США государством-террористом.