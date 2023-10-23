Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал цель испытания химвещества на ядерном полигоне США

Военный эксперт Шлепченко: США устроили химический взрыв, чтобы спровоцировать РФ

close
100%
Pierre J

Соединенные Штаты устроили подземный химический взрыв на полигоне в Неваде, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный обозреватель Влад Шлепченко. Он напомнил, что дератификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) фактически уравняла юридическое положение Москвы с Вашингтоном, который соглашение подписал, но не ратифицировал.

«Реакцией Штатов на новый закон стало реальное, пусть и не ядерное, но испытание. <...> Если Россия таки поддастся на провокации и взорвет ядерную бомбу, русских обвинят в ядерной эскалации и противник получит еще один аргумент в пользу работы с другими странами в отношении поддержки и развития русофобии», — отметил Шлепченко.

Если же Москва проигнорирует испытания, продолжил эксперт, Вашингтон может начать поднимать ставки, испытывая уже не химическое, а ядерное оружие. По мнению Шлепченко, России в данном случае необходимо действовать зеркально и провести такие же неядерные испытания.

Как заявили в минэнерго США, целью проведенного испытания было улучшение возможности страны выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.

Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом сообщил, что Россия внимательно наблюдает за испытаниями на ядерном полигоне, которые проводит США. По его словам, с того момента, как Москва решила отозвать ратификацию ДВЗЯИ, ситуация выровнялась, и де-юре РФ и Соединенные Штаты теперь являются подписантами договора, но он не ратифицирован.

Ранее в Госдуме окрестили США государством-террористом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий