Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько объектов ХАМАС Израиль поразил за сутки

За минувшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по более 320 военным объектам в секторе Газа

close
100%
Tsafrir Abayov/AP

За сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 320 военным объектам в секторе Газа. Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

По информации пресс-службы ЦАХАЛ, Израиль продолжает наносить удары по террористической инфраструктуре и военным объектам в секторе Газа. Удары наносились по туннелям, в которых скрываются боевики ХАМАС. Были также поражены десятки оперативных командных центров.

«ЦАХАЛ нанес удары по целям, которые представляли угрозу для израильских сил в районе сектора Газа <...> включая десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет», — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба израильской армии сообщала, что ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке, которая осуществляла свою деятельность в Ливане.

В ночь на 23 октября военнослужащие страны атаковали ячейку на ливанской территории. Солдаты Армии обороны Израиля нанесли удар по пункту запуска противотанковых ракет.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий