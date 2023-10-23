Стало известно, сколько объектов ХАМАС Израиль поразил за сутки

За сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 320 военным объектам в секторе Газа. Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

По информации пресс-службы ЦАХАЛ, Израиль продолжает наносить удары по террористической инфраструктуре и военным объектам в секторе Газа. Удары наносились по туннелям, в которых скрываются боевики ХАМАС. Были также поражены десятки оперативных командных центров.

«ЦАХАЛ нанес удары по целям, которые представляли угрозу для израильских сил в районе сектора Газа <...> включая десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет», — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба израильской армии сообщала, что ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке, которая осуществляла свою деятельность в Ливане.

В ночь на 23 октября военнослужащие страны атаковали ячейку на ливанской территории. Солдаты Армии обороны Израиля нанесли удар по пункту запуска противотанковых ракет.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.