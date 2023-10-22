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В ДНР заявили, что США могут быть причастны к удару по больнице в Газе

Гагин: США могут быть причастны к удару по больнице в Газе

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Abed Khaled/AP

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Вашингтон может быть причастен к удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гагина, в США не заинтересованы в расследовании удара по больнице «Аль-Ахли».

«На мой взгляд, ... Соединенные Штаты не заинтересованы в проведении этого расследования. И в принципе этот удар мог быть нанесен в том числе и военнослужащими Соединенных Штатов — для того, чтобы в этом конфликте поставить некую точку невозврата», — заявил советник главы ДНР.

Гагин отметил, что США могли пойти на такой шаг для какого-то переговорного процесса. Он считает, что текущий палестино-израильский конфликт выгоден для Вашингтона.

До этого агентство Associated Press сообщало, что упавшая на больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа ракета, вероятно, была запущена из Палестины и упала на госпиталь по ошибке.

Журналисты агентства проанализировали более десятка видео из новостей, с камер видеонаблюдения и из соцсетей.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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