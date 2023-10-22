Пентагон анонсировал дислокацию на Ближнем Востоке батарей THAAD и Patriot

Глава Пентагона Ллойд Остин поручил развернуть на Ближнем Востоке батарею комплекса противоракетный обороны (ПРО) THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Его слова передает пресс-служба американского оборонного ведомства.

«Я также активизировал развертывание <...>THAAD и дополнительных комплексов Patriot <...> по всему региону», — заявил Остин по итогам консультаций с президентом США Джо Байденом

По его информации, это будет сделано в целях усиления защиты сил Соединенных Штатов. Министр добавил, что поручил подготовиться к развертыванию дополнительных войск для «усиления готовности и возможности оперативного реагирования в случае необходимости».

«Это еще больше усилит наши возможности и позволит быстро отвечать на ряд непредвиденных обстоятельств», — заключил глава министерства.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Остин http://www.gazeta.ru/army/news/2023/10/15/21503851.shtml, что авианосная группировка во главе с «Дуайтом Эйзенхауером» направляется к берегам Израиля на соединение с первым авианосцем «Форд».

Ранее стало известно, зачем США послали самолеты на Ближний Восток.