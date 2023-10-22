Экономист раскрыл условие для укрепления рубля

Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов рассказал, какие факторы могут укрепить курс рубля. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Экономист подчеркнул, что рост рубля может произойти при использовании его в расчетах за импорт.

Абрамов подчеркнул, что важно корректно оценивать рублевые запасы, которые находятся в распоряжении нерезидентов, включая их доходы от поставок товаров в Россию. В случае, если они завышают стоимость товаров для Москвы, то рублей на их счетах должно оставаться больше, что приведет к его ослаблению.

До этого глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что не видит причин для резкого падения курса рубля.

Ранее Силуанов заявил, что Россия в целом адаптировалась к санкциям, несмотря на все ограничения и нестабильность мировой экономики.

Глава Минфина добавил, что инфляция в России в 2023 году составит чуть более 7%, но к концу 2024 года снизится до целевого уровня ЦБ в 4%.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.