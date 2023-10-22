Инженеры ВСУ прошли обучение по защите критической инфраструктуры в Британии

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что военнослужащие из Корпуса королевских инженеров в составе британской армии обучили украинских инженеров защите критической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации подчеркивается, что украинские инженеры прошли двухнедельную программу обучения защите критической национальной инфраструктуры.

В ведомстве добавили, что британские эксперты показали солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), каким образом можно определять наиболее уязвимые элементы критической национальной инфраструктуры. Также украинских военных обучили, в каких местах лучше размещать физические и воздушные барьеры для защиты объектов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед министрами иностранных дел государств ЕС призвал интегрировать обучение украинских пилотов на F-16 в тренировочную миссию ЕС.

Ранее газета The New York Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский спешит заручиться поддержкой США и Евросоюза в поставке истребителей F-16 до проведения выборов в западных странах.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.