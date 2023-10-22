Стало известно о плане Запада скрыть поражение на Украине

США могут воспользоваться обострением арабо-израильского конфликта, чтобы скрыть поражение на Украине. Об этом сообщает SVT.

Издание отмечает, что внимание медиа сейчас сконцентрировано на ситуации в секторе Газа, а не на российско-украинском конфликте.

Автор публикации считает, что «кое-кому это очень на руку», поскольку конфликт на территории Украины «стал для Запада крупным провалом».

В публикации подчеркивается, что ситуация на Ближнем Востоке будет оставаться в центре внимания, поскольку кризис может усугубиться. На фоне этого у Соединенных Штатов и Североатлантического альянса возникает потребность в перераспределении ресурсов. Если представить отказ от поддержки Киева как необходимость, то он будет более простительным, подчеркивает автор статьи.

До этого президент США Джо Байден в телеобращении к нации призвал конгресс дать ему возможность продолжать бесперебойные поставки оружия Украине. При этом он снова заявил, что не отправит американские войска на Украину.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.