Российские истребители сбили в районе Одессы украинский Су-24

Российским войскам удалось ликвидировать самолет ВСУ неподалеку от Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24», — говорится в релизе оборонного ведомства.

Также сообщается, что российские системы ПВО за сутки смогли сбить три самолета и один вертолет, которые находились на балансе ВСУ. Были перехвачены истребители МиГ-29, бомбардировщик Су-24 и вертолет Ми-8. Кроме того, уничтожены 23 беспилотника.

В Минобороны рассказали, что всего с начала СВО солдаты РФ ликвидировали 504 самолета, 253 вертолета, более 8 тыс. летательных аппаратов, свыше 12 тыс. танков и прочих бронемашин, 1166 машин РСЗО, 441 ЗРК, более 6 тыс. минометов и орудий полевой артиллерии, а также свыше 14 тыс. единиц военной автомобильной спецтехники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Кривого Рога.