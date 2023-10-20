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МИД России проверяет информацию об испытании химического вещества в США

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия испытает ядерное оружие, если это сделают США

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MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ не будет проводить ядерные испытания первой. Его слова приводятся на сайте МИД РФ.

Согласно заявлению Рябкова, Москва проверяет информацию о том, что Национальное агентство ядерной безопасности США проводит на испытательном полигоне в Неваде подземный взрыв с использованием химического взрывчатого вещества.

«Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — указал дипломат.

Рябков подчеркнул, что Москва продолжает следить за ситуацией. Он также упомянул слова президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному Собранию Российской Федерации 21 февраля 2023 года о том, что Россия проведет ядерные испытания только в том случае, если это сделают США.

До этого первый заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что испытания на ядерном полигоне в американском штате Невада являются демонстративной реакцией правительства США на решение Госдумы РФ отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно наблюдает за испытаниями на ядерном полигоне США.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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