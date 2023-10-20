МИД России проверяет информацию об испытании химического вещества в США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ не будет проводить ядерные испытания первой. Его слова приводятся на сайте МИД РФ.

Согласно заявлению Рябкова, Москва проверяет информацию о том, что Национальное агентство ядерной безопасности США проводит на испытательном полигоне в Неваде подземный взрыв с использованием химического взрывчатого вещества.

«Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — указал дипломат.

Рябков подчеркнул, что Москва продолжает следить за ситуацией. Он также упомянул слова президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному Собранию Российской Федерации 21 февраля 2023 года о том, что Россия проведет ядерные испытания только в том случае, если это сделают США.

До этого первый заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что испытания на ядерном полигоне в американском штате Невада являются демонстративной реакцией правительства США на решение Госдумы РФ отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно наблюдает за испытаниями на ядерном полигоне США.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.