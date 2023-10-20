В США заявили, что Украина не сможет победить РФ даже с колоссальными вложениями Запада

Украина теряет импульс войны и никакая западная помощь на способна принести ей победу над Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft.

По словам Дэвиса, заявления президента США Джо Байдена о том, что США будут защищать Украину «столько, сколько потребуется», не являются стратегией, так как невозможно понять, целесообразно ли американские власти потратили на Украину колоссальные инвестиции.

«Вероятного пути к военной победе Украины нет, независимо от того, сколько денег выделит конгресс, сколько танков мы предоставим или сколько артиллерийских снарядов мы произведем. Настало время признать эту очевидную истину», — подчеркнул подполковник в отставке.

Он отметил, что нужно искать другие способы продвижения и что глупо оправлять Киеву больше денег и оружия в отсутствии у правительства США плана по достижению мира на Украине.

Как заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайан, контрнаступление Вооруженных сил Украины доказало, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией — для этого Киеву не хватает живой силы и огневой мощи.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.