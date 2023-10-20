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В ЛНР заявили об уменьшении числа иностранных наемников на стороне Киева

Офицер Марочко сообщил о сокращении числа иностранных наемников на стороне ВСУ

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Иностранные наемники, сражающиеся на стороне Киева в районе проведения специальной военной операции, уменьшаются в числе, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко агентству РИА Новости.

Марочко отметил, что после анализа данных от различных источников, включая агентурные источники, радиоэфиры и разведывательные данные с передовой линии, можно сделать вывод о стабильной тенденции к сокращению численности иностранных наемников в зоне боевых действий в последнее время.

Эксперт подчеркнул, что поступают сообщения о том, что на текущий момент иностранные частные военные компании вывозят своих сотрудников с Украины.

12 октября Марочко уже сообщал об отъезде подразделения с иностранными наемниками из Харькова. Накануне директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что против РФ на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. По его словам, почти 800 наемников из 35 стран были установлены российскими специальными службами.

В то же время в Судане заявили о гибели украинских наемников в результате перестрелки.

Ранее Россия объявила в розыск воюющего на Украине главу грузинского легиона.

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