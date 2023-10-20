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Al Arabiya: обстрелена американская военная база в Ираке

Al Arabiya сообщила об обстреле американской военной базы в Ираке

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AP

По информации телеканала Al Arabiya, военная база США в провинции Анбар на западе Ирака подверглась атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами. Согласно двум источникам в службах безопасности, вечером в четверг произошел обстрел авиабазы Айн аль-Асад, где размещены силы США и других международных сил.

Информационное агентство Shafaq News сообщает, что атака была осуществлена с использованием реактивной установки залпового огня «Град». Ранее в этот же день шиитская группировка в Ираке атаковала базу США Эт-Танф в Сирии. Кроме того, та же самая группировка нанесла ракетный удар по американской базе на газовом месторождении Конико к северо-востоку от сирийского Дейр-эз-Зора.

За день до этого, 18 октября, военные США сбили два беспилотных летательных аппарата, которые атаковали их подразделения и силы коалиции на аэродроме на северо-западе Ирака.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились в связи с обострением палестино-израильского конфликта, в котором США поддерживают Израиль.

Ранее Ирак и Россия обсудили вопрос интеграции инфраструктурных проектов «Путь развития».

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