Пентагон: ATACMS переданы Украине для применения в пределах ее территории

Пентагон заявляет, что тактические ракеты ATACMS были переданы Киеву для использования на территории суверенной Украины. Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер выступил на брифинге пресс-секретаря Пентагона и подтвердил эту информацию. Об этом пишет ТАСС.

Райдер отказался комментировать точное количество переданных ракет ATACMS, но заявил, что все поставки оружия и оборудования в Украину осуществляются с условием и заверением, что они будут использоваться исключительно на суверенной территории Украины для защиты и возвращения украинских территорий. Он также отметил, что США будут продолжать консультироваться с Украиной, а также с союзниками и партнерами, относительно возможности дальнейших поставок тактических ракет.

На вопрос о возможных поставках артиллерийских снарядов калибра 155 мм Израилю из аварийных запасов, предназначенных изначально для Украины, Райдер ответил, что не располагает информацией об этом, но подчеркнул, что США готовы продолжать поддерживать и Украину, и Израиль в области оборонительных средств.

Сообщалось также, что Вооруженные силы Российской Федерации нашли ответ на применение Украиной тактических баллистических ракет ATACMS.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.