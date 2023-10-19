Силы НАТО усилят патрулирование акватории Балтики

Страны НАТО усиливают патрулирование в Балтийском море после недавнего повреждения подводной инфраструктуры в регионе. Об этом говорится в пресс-релизе альянса.

«Усиленные меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов, самолетов AWACS и беспилотников», — говорится в тексте.

Отмечается, что НАТО предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности союзников в Балтийском море.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал «решительный ответ» альянса, если окажется, что газопровод между Эстонией и Финляндией был поврежден в результате диверсии. Хельсинки и Таллин считают, что взрыв на Balticconnector стал результатом внешнего воздействия.

В Финляндии предположили, что повреждение Balticconnector было случайным. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен полагает, что газопровод повредил корабельный якорь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол ФРГ на Украине высказался о членстве Киева в НАТО.