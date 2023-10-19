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Сына рок-музыканта Стаса Намина задержали по подозрению в убийстве брата и бабушки

СК: в Истре убиты сын и теща легенды русского рока Стаса Намина

На даче в деревне Крюково в Истринском районе нашли мертвыми сына и 85-летнюю тещу легенды русского рока — основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Подозреваемого убийцу удалось поймать по горячим следам — им оказался второй сын Намина, пишет Life со ссылкой на Shot.

Тела Полины Ткаченко и Артема Микояна нашли вечером 18 октября. Бабушку убили ударом в грудь. У мужчины множественные колото-резаные раны по всему телу. При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.

В отношении подозреваемого сына Намина возбудили уголовное дело за убийство двух лиц, сообщила прокуратура.

До этого житель Англии, находящийся в розыске, предложил полиции заплатить ему за информацию о своем местонахождении.

Ранее ФСБ в Приморье задержала мужчину за передачу Украине данных о военных объектах.

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