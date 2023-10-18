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Байден ответил, зачем прибыл в Израиль

i24News: Байден заявил, что прибыл в Израиль, чтобы мир увидел поддержку США

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден прибыл в Израиль, чтобы мир увидел поддержку Штатов еврейского государства, передает телеканал i24News.

«Я здесь по простой причине: чтобы народ Израиля, чтобы весь мир видел, что США поддерживают Израиль», — заявил он журналистам.

Американский лидер также заявил, что Штаты обеспечат поступление всей помощи, которая понадобится еврейской стране.

Байден планирует встретиться с американцами, члены семей которых находятся в плену у боевиков ХАМАС. Команда президента также попросила о встрече с Рэйчел Эдери — женщиной из Офакима, которая отвлекла пятерых боевиков, державших ее и ее мужа в заложниках, кормя их и разговаривая с ними в течение 19 часов, пока не подоспела группа спецназа.

Накануне стало известно, что передовая группа президента США посетила приграничные поселения в секторе Газа. Группа въехала на бронетехнике Государственного департамента и посольства США.

Ранее Байден сообщал о намерении запросить у конгресса военную помощь Израилю и Украине на более чем $2 млрд.

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