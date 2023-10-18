«Исламский джихад»* отверг версию Израиля о его ответственности за обстрел больницы в Газе

Организация «Исламский джихад» (организация запрещена в России) опровергла заявление властей и армии Израиля, что они ответственны за обстрел больницы в Газе.

«Мы заверяем, что обвинения, выдвигаемые противником, являются ложными и необоснованными. <…> При помощи таких утверждений [Израиль] лишь пытается уклониться от ответственности за совершенное преступление», — говорится в заявлении организации в ее Telegram-канале.

Также Израиль сообщил, что поделился с Соединенными Штатами информацией о взрыве в баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом пишет CNN.

«Между израильской и американской стороной были переговоры», — сказал Марк Регев, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Мы поделились данными, которые у нас есть, информацией, которой мы располагаем, с американцами», — уточнил чиновник.

Представители американской разведки работают над выяснением того, что произошло в больнице.

Палестинские официальные лица обвинили Израиль в нанесении авиаудара, в результате которого погибли сотни людей в больнице. Израиль обвинил Палестинский исламский джихад в неудачном запуске ракеты, поразившей больницу.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.