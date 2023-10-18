«Хезболла» объявила среду «днем гнева» на Израиль

Среда была объявлена «днем гнева» против Израиля ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщил телеканал i24.

«Хезболла» заявила, что 18 октября станет «днем гнева» против Израиля. Причиной стал удар по госпиталю в секторе Газа. Движение направило гражданам арабских и мусульманских стран призыв выйти на улицы для акции протеста.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. Как сообщает министерство здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами снаряда стали женщины и дети. Всего погибли и пострадали более 800 человек.

Арабские страны, Иран и Турция незамедлительно осудили нападение. Палестинский премьер-министр назвал это «ужасным преступлением, геноцидом» и заявил, что страны, поддерживающие Израиль, также несут ответственность.

Изначально израильские военные заявили, что не располагают какими-либо подробностями о взрыве, но проводят проверку. Ранее ЦАХАЛ обвинял ХАМАС в использовании палестинских гражданских лиц в качестве живого щита.

Во вторник посол Палестины в Великобритании Хусам Зомлот заявил, что Международный уголовный суд (МУС) должен расследовать осаду Газы Израилем, добавив, что «совершаются военные преступления в ходе 10-дневных бомбардировок 2-миллионного населения анклава».

Зомлот утверждает, что Армия обороны Израиля уничтожила медицинские и спасательные команды авиаударами, когда они пытались добраться до мирных жителей. Об этом пишет Arab News.

Посол также назвал предполагаемое использование Израилем белого фосфора и «непропорциональные, смертоносные» бомбардировки военным преступлением, призвав прокурора МУС Карима Хана «немедленно и ответственно приступить к своей работе».

Тем временем президент Израиля Ицхак Герцог осудил смертоносный взрыв в баптистской больнице Аль-Ахли в городе Газа, который, по его словам, был вызван ракетой «Исламского джихада» (организация запрещена в России), и раскритиковал сообщения СМИ о трагедии.

«Ракета «Исламского джихада» убила множество палестинцев в больнице Газы, месте, где следует спасать жизни», — написал Герцог в социальных сетях.

По данным ЦАХАЛ, взрыв был вызван «неудавшимся запуском ракеты» группировки «Палестинский исламский джихад».

Герцог отверг обвинения со стороны официальных лиц сектора Газа, обвиняющих ЦАХАЛ во взрыве.

Ранее Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице Аль-Ахли.