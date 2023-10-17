Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украине передали ракеты ATACMS

WSJ: Украина тайно получила от США ракеты ATACMS и уже успела их применить

close
100%
Mike Mareen/Shutterstock

Небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В публикации отмечается, что на территорию Украины в последние несколько дней было тайно доставлено несколько дальнобойных ракет.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко допустил, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже могли поступить на вооружение ВСУ и их использовали для удара в Запорожской области.

До этого доктор военных наук Константин Сивков прогнозировал, что Киев не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) дождутся этих снарядов от стран Североатлантического альянса, а затем выдадут за свои собственные.

Также в США сообщали о трудностях ВСУ с РСЗО «Град». Согласно данным газеты WSJ, в сентябре власти США отправили Киеву 60 тыс. снарядов калибром 122 мм.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий