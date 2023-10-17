Украине передали ракеты ATACMS

Небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В публикации отмечается, что на территорию Украины в последние несколько дней было тайно доставлено несколько дальнобойных ракет.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко допустил, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже могли поступить на вооружение ВСУ и их использовали для удара в Запорожской области.

До этого доктор военных наук Константин Сивков прогнозировал, что Киев не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) дождутся этих снарядов от стран Североатлантического альянса, а затем выдадут за свои собственные.

Также в США сообщали о трудностях ВСУ с РСЗО «Град». Согласно данным газеты WSJ, в сентябре власти США отправили Киеву 60 тыс. снарядов калибром 122 мм.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.