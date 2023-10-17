В Минобороны РФ рассказали о планах предприятия «Алмаз-Антея»

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поучаствовал в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода Концерна ВКО «Алмаз-Антей» на территории индустриального парка «Руднево», анонсировав выпуск системы ПВО. Об этом сообщает ТАСС.

Предприятие расположено в особой экономической зоне «Технополис Москва».

«Открытие корпусов будущего завода концерна «Алмаз-Антей» — важнейший шаг на пути укрепления обороноспособности страны. Здесь будут выпускаться отечественные системы противовоздушной обороны, которые по праву считаются лучшими в мире», — подчеркнул министр обороны РФ.

По словам Шойгу, данные системы ПВО отличаются надежностью, простотой и эффективностью.

Как пояснил Шойгу, в настоящий момент в условиях сложной военно-политической обстановки следует поддерживать оснащенность армии и флота на том уровне, который позволит дать ответ на поступающие России вызовы.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ОПК России совершит качественный скачок после конфликта на Украине.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.