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Российский союз туриндустрии сообщил о росте числа поездок из РФ в Европу

РСТ сообщил о росте на 30% числа турпоездок из России в Европу

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Shutterstock

Число турпоездок в европейские страны из России с начала года выросло на 30%, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, передает РИА Новости.

По его словам, из-за транспортной логистики количество путешествий в Европу из РФ за последние годы сократилось, но с начала 2023 года этот показатель растет.

«Примерно на 30% увеличилось количество путешествий в страны Евросоюза за счет адаптации и наличия отчасти конкурентных цен на авиационную перевозку», – уточнил Горин.

Он добавил, что летом у туроператоров были хорошо реализованы полетные программы через Кувейт в Черногорию, а также туры на Кипр через Ереван.

До этого газета «Известия» писала, что число российских туристов, посещающих Европу, уменьшилось на 90% по сравнению с доковидными временами.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в России также возросло за год число путешественников, которые в октябре будут отдыхать за границей.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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