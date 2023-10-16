Российская армия отбила атаку ВСУ в районе Вербового

Российские подразделения отразили штурм поселка Вербовое со стороны Вооруженных сил Украины, указано в сообщении Министерства обороны России.

Атака ВСУ была отбита ударами артиллерии по наступающему противнику, также в разгроме украинских подразделений приняла участие авиация.

«Также, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа», — указано в сообщении.

Контрбатарейная борьба позволила также уничтожить несколько украинских орудий.

Ранее американский беспилотник Global Hawk при приближении российского истребителя Су-27 над акваторией Черного моря резко повернул в сторону Сицилии.

Около 05:40 мск 15 октября беспилотник выполнил неожиданный маневр — полетел в сторону восточной оконечности полуострова. Но вдруг резко повернул в обратную сторону и прекратил барражирование.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.