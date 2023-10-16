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Российские самолеты Су-34 нанесли удары по пунктам дислокации четырех бригад ВСУ

Минобороны: самолеты Су-34 нанесли удары по дислокации четырех бригад ВСУ

Российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 группировки войск «Запад» были нанесены удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам четырех бригад украинской армии. Об этом начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский рассказал ТАСС.

По словам офицера, на Купянском направлении экипажи боевых самолетов группировки войск «Запад» нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений трех механизированных и десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, экипажи российских ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружению и военной техники двух механизированных бригад и подразделений территориальной обороны ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в Артемовском районе Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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