Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Истребители ЦАХАЛ наносят удары по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане

ЦАХАЛ сообщил об ударах по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане

close
100%
Violeta Santos Moura/Reuters

Истребители ЦАХАЛ наносят удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

«Истребители ЦАХАЛа в настоящее время наносят удары по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане», — говорится в сообщении.

Также поступило сообщение об обстреле солдат ЦАХАЛ на границе Ливана, добавили в ведомстве.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проверке новых сообщений об обстреле военного поста на границе с Ливаном. В ведомстве уточнили, что речь идет о пуске противотанковой ракеты.

До этого в Израиле заявили, что армия страны будет действовать в любой точке Ближнего Востока.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий