Истребители ЦАХАЛ наносят удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

«Истребители ЦАХАЛа в настоящее время наносят удары по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане», — говорится в сообщении.

Также поступило сообщение об обстреле солдат ЦАХАЛ на границе Ливана, добавили в ведомстве.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проверке новых сообщений об обстреле военного поста на границе с Ливаном. В ведомстве уточнили, что речь идет о пуске противотанковой ракеты.

До этого в Израиле заявили, что армия страны будет действовать в любой точке Ближнего Востока.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.