Армия Израиля вновь получила сигнал о пуске противотанковых ракет из Ливана, сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Получено сообщение о запуске противотанковых ракет по военному посту Армии обороны Израиля рядом с границей с Ливаном. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военные задействовали средства противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата «подозрительной цели», вошедшей в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана.

В ведомстве подчеркнули, что некоторое время назад был запущен перехватчик в сторону подозрительной цели, которая вылетела со стороны Ливана.

До этого израильская армия выявила пуск ракет из Сирии, которые упали в незаселенной местности, никто не пострадал.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.