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ВС РФ нанесли удар по украинским позициям в Херсонской области

Сальдо: российские военные ударили по позиции ВСУ на острове Переяславский

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли удар по позиции украинской армии на острове Переяславский, расположенном в Херсонской области. О результатах операции в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы области, российская разведка обнаружила местоположение одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на указанном острове. При этом он находится прямо напротив города Новая Каховка, подчеркнул Сальдо.

Он добавил, что попытка украинских военнослужащих «форсировать» данную территорию не задалась. Бойцы ВС РФ нанесли по отрядам ВСУ мощный удар, в результате чего украинские войска потеряли до 24-х солдат и четыре автомобиля.

«Наши воины — артиллеристы, пилоты, ракетчики, минометчики — уничтожают живую силу врага и накапливаемые им военные запасы быстрее, чем он их подвозит», — добавил губернатор региона.

15 октября Министерство обороны РФ заявило о пресечении деятельности двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на Херсонском направлении. Согласно информации ведомства, украинских бойцов засекли в районе острова Алешкинский. После этого подразделения ВС РФ нанесли удар по диверсантам, уничтожив два автомобиля и до 20-ти солдат.

Ранее Владимир Сальдо рассказал об ударе российских военнослужащих по «элитному» отряду ВСУ в Николаевской области.

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Операция на Украине
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