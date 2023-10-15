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В Луганске произошел взрыв

ЛуганскИнформЦентр: в Луганске произошел взрыв

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Телеграм-канал «ЛуганскИнформЦентр Z»

Telegram-канал ЛуганскИнформЦентр сообщил, что в городе Луганск произошел взрыв.

«В Луганске был слышен взрыв, в зоне Каменнобродского района заметно задымление», — говорится в сообщении.

До этого бывший офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил об атаке ВСУ по складу с тротилом и аммоналом под Луганском.

«Прилет был по так называемому динамитному складу, который находится за поселком Юбилейный города Луганска. Там есть Мащинская шахта, недалеко от нее находится склад с аммоналом и тротилом», — поделился Марочко.

Он пояснил, что аммонал и тротил на складе использовались в угледобывающей промышленности.

25 июня Луганскинформцентр сообщил о взрыве на юго-западе Луганска. По информации источника, взрыв прогремел в Луганске в 16.00. По предварительным данным, это был прилет ракеты на юго-западе города и обстрел был совершен ракетами Storm Shadow.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.

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