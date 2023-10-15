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Российские силы сбили 27 беспилотников ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении 27 беспилотников, запущенных с Украины

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Shutterstock

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 27 беспилотников, запущенных с территории Украины, сообщает РИА Новости.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указано в сообщении Минобороны.

Большая часть из перехваченных и уничтоженных БПЛА — 18 единиц — были нейтрализованы в небе над Курской областью, уточнили в МО РФ.

Ранее в Курской области сообщили о 12 сбитых беспилотниках, запущенных со стороны Украины.

До этого губернатор региона Роман Старовойт заявил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины Глушковского района Курской области оказались обесточены один поселок и три села.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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