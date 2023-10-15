В Пентагоне подтвердили отправку второго авианосца к Израилю

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что авианосная группировка во главе с «Дуайтом Эйзенхауером» направляется к берегам Израиля на соединение с первым авианосцем »Джеральд Форд», сообщает ТАСС.

«Авианосная ударная группировка »Дуайт Эйзенхауэр» присоединится к АУГ «Джеральд Форд», которая прибыла в восточную часть Средиземного моря ранее на этой неделе», — заявил Ллойд Остин.

Глава американского министерства обороны добавил, что целью прибытия авианосной группировки в акваторию Восточного Средиземноморья является сдерживание враждебных действий против Израиля и попыток расширить войну Израиля и Палестины на весь Ближний Восток.

Ранее командование американского авианосца «Дуайт Эйзенхауер» подтвердило движение в Средиземное море.

«Дуайт Эйзенхауер» станет вторым американским авианосцем, который прибудет к берегам Израиля для сдерживания вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».