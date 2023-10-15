Авианосец «Дуайт Эйзенхауер» направляется в Средиземное море

Командование авианосца «Дуайт Эйзенхауер» подтвердило движение в Средиземное море, сообщает ТАСС.

«Авианосец »Дуайт Эйзенхауэр» 14 октября отправился для запланированной переброски. Ударная группа, согласно плану, направится в зону ответственности Европейского командования ВС США», — указано в сообщении командования сил флота США.

«Дуайт Эйзенхауер» станет вторым американским авианосцем, который прибудет к берегам Израиля для сдерживания вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Также в его задачи будет входить поддержание морского судоходства и военно-морской дипломатии в интересах США и партнеров Вашингтона в регионе, заявили во флотском командовании.

Ранее американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США».

До этого в район палестино-израильского конфликта прибыл американский авианосец »Джеральд Форд».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.