Украина попыталась атаковать российскую колонию

Украинские военные три раза за четыре дня попытались атаковать здание российской исправительной колонии в Брянске при помощи беспилотных летательных аппаратов «Рубака». Об этом заявили в издании Shot.

В пятницу, 13 октября, украинский БПЛА был найден на территории ИК-2. Данный беспилотник начинили пятью кг. взрывчатого вещества и боеприпасом КЗ-3.

По информации Telegram-канала, в результате атаки всех находившихся в колонии ИК-2 потребовалось эвакуировать. Кроме того, были эвакуированы жители ближайших домов и детский сад «Веснянка».

Украинский беспилотник ликвидировали на месте падения.

Как уточняется, 10 октября украинский БПЛА самолетного типа пытался атаковать здание этой же колонии.

До этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал село Новопетровка в регионе. В одном частном домовладении выбиты окна и оказался поврежден забор.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.