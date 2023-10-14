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ХАМАС заявил, что обстреливает Тель-Авив

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива

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Violeta Santos Moura/Reuters

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) ведут обстрел Тель-Авива. Об этом говорится в заявлении военного крыла ХАМАС, передает РИА Новости.

«Бригады «Аль-Кассам» обстреливают Тель-Авив в ответ на выселение и удары по мирным жителям», — заявила группировка.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила о том, что на юге и в центральных регионах страны звучат сирены воздушной тревоги. Ранее 14 октября армия Израиля заявила, что продолжит наносить массированные удары по Газе и готовит дальнейшие шаги.

11 октября сообщалось, что израильская армия нанесла удар по дому командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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