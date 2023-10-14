Два украинских беспилотника уничтожены над Черным морем

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем около Краснодарского края, сообщает Минобороны России.

В аэропорту Сочи были временно ограничены полеты.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ведомство предотвратило попытку Украины «совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) оба украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о пресечении атаки украинского беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины над Брянской и Белгородской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.