Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

Телеканал «Общественное»: взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсон

close
100%
Телеграм-канал »РИА Новости»

Взрывы прозвучали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсон. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — уточнили в сообщении.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в контролируемых Киевом районах Херсонской области не объявлялась.

Накануне в Минобороны назвали число ударов «Искандерами» за неделю в зоне спецоперации. По данным ведомства, удалось уничтожить склад хранения катеров, артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в Ильичевске, а также базу хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме «Умань» в Черкасской области.

14 октября группировка войск «Запад» нанесла авиаудары по командным пунктам ВСУ на Купянском направлении.

Также Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения полевого склада с боеприпасами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Артемовском направлении.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий