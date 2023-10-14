Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

Взрывы прозвучали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсон. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — уточнили в сообщении.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в контролируемых Киевом районах Херсонской области не объявлялась.

Накануне в Минобороны назвали число ударов «Искандерами» за неделю в зоне спецоперации. По данным ведомства, удалось уничтожить склад хранения катеров, артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в Ильичевске, а также базу хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме «Умань» в Черкасской области.

14 октября группировка войск «Запад» нанесла авиаудары по командным пунктам ВСУ на Купянском направлении.

Также Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения полевого склада с боеприпасами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Артемовском направлении.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.