Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина попросила у своих партнеров системы ПВО «в аренду» на зиму

Зеленский: Украина попросила своих партнеров дать ей системы ПВО на время зимы

close
100%
Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев попросил некоторые страны передать его стране системы противовоздушной обороны (ПВО) хотя бы на зимний период. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, прошедшей в Одессе, передает ТАСС.

«У нас такая мультисистема — к некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили даже на зиму, на зимний период некоторые системы — потому что у них их мало, поэтому говорим даже о таких комбинированных вещах», — сказал глава украинского государства.

По его словам, таким образом, есть средства ПВО, которые поступят на Украину и будут у нее, а есть системы противовоздушной обороны, «которые мы ищем и нашли, чтобы их взять на зимний период».

Зеленский также указал, что власти Украины активно работают над увеличением количества систем ПВО, в частности, в целях защиты энергетических объектов и коридора для вывоза зерна. Как отметил он, у Киева имеется «мощный план» того, что нужно Украине. Этот план разработан в деталях, продолжил украинский лидер.

«У наших партнеров это есть — у всех европейских партнеров, партнеров из США, из Азии и так далее. Это сложное задание, каждый месяц у нас добавляются системы. Я не могу вам сказать, где будут эти системы, и не могу вам сказать количество», — добавил политик.

До этого Зеленский говорил, что руководству Украины приходится «сильно бороться» за то, чтобы ее западные союзники поставили дополнительные ЗРК Patriot. Украинский лидер назвал Patriot, комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами ПВО, которыми располагает его страна.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий