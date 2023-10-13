Украина попросила у своих партнеров системы ПВО «в аренду» на зиму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев попросил некоторые страны передать его стране системы противовоздушной обороны (ПВО) хотя бы на зимний период. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, прошедшей в Одессе, передает ТАСС.

«У нас такая мультисистема — к некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили даже на зиму, на зимний период некоторые системы — потому что у них их мало, поэтому говорим даже о таких комбинированных вещах», — сказал глава украинского государства.

По его словам, таким образом, есть средства ПВО, которые поступят на Украину и будут у нее, а есть системы противовоздушной обороны, «которые мы ищем и нашли, чтобы их взять на зимний период».

Зеленский также указал, что власти Украины активно работают над увеличением количества систем ПВО, в частности, в целях защиты энергетических объектов и коридора для вывоза зерна. Как отметил он, у Киева имеется «мощный план» того, что нужно Украине. Этот план разработан в деталях, продолжил украинский лидер.

«У наших партнеров это есть — у всех европейских партнеров, партнеров из США, из Азии и так далее. Это сложное задание, каждый месяц у нас добавляются системы. Я не могу вам сказать, где будут эти системы, и не могу вам сказать количество», — добавил политик.

До этого Зеленский говорил, что руководству Украины приходится «сильно бороться» за то, чтобы ее западные союзники поставили дополнительные ЗРК Patriot. Украинский лидер назвал Patriot, комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами ПВО, которыми располагает его страна.

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