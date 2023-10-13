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Российского матроса приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Суд приговорил матроса Северного флота к 16 годам колонии за госизмену

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Второй Западный окружной военный суд вынес приговор матросу Северного флота Егору Тюкину, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Суд признал виновным Тюкина, 1996 года рождения, по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы», — заявили в суде.

Также его лишили воинского звания. Суть обвинений в отношении матроса не раскрывается. Его дело слушалось в закрытом режиме, поскольку содержит секретные материалы.

4 октября в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор крымчанину, которого обвиняли в попытке госизмены. В рамках заседания подсудимый заявил, что раскаялся в содеянном. В результате он получил восемь лет лишения свободы. При этом государственный обвинитель настаивал на 12 годах.

До этого Южный окружной военный суд осудил военнослужащего из Ростовской области на 14 лет колонии строгого режима за госизмену и незаконный доступ к гостайне.

Ранее на Украине обвинили в госизмене моряка, не вернувшего единственную подлодку.

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Обвинения в госизмене
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