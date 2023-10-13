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В России оценили заявление Киева о создании ракет большой дальности

Военный эксперт Сивков: Украина не сможет производить дальнобойные ракеты

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Киев не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил доктор военных наук Константин Сивков, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета до одной тысячи километров.

По мнению эксперта Вооруженные силы Украины (ВСУ) дождутся этих снарядов от стран НАТО, а затем выдадут за свои собственные.

«К тому же Подоляк говорит об экспериментальных образцах. На то, чтобы превратить это в серийные модели, уйдет немало времени. Современные ракеты должны быть оснащены качественными системами наведения. Сомневаюсь, что Украина в состоянии самостоятельно произвести их. Скорее всего, этим заявлением офис Зеленского попросту пытается намекнуть западным странам на необходимость увеличения финансирования ВСУ», — отметил Сивков.

В интервью украинскому 24-му каналу Подоляк заявил, что Киев надеется достичь вооруженного паритета с Российской Федерацией благодаря производству ракет и дронов. Он отметил, что для этого Украине необходимо масштабировать уже запущенные производства и привлекать инвестиции из западных стран. Чиновник добавил, что хотя Украина не способна произвести тысячи боеприпасов за полгода, государство активно работает над этим.

Ранее на Украине обвинили Запад в провалах контрнаступления ВСУ.

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