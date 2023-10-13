В США заявили о готовности разместить дополнительные корабли вблизи Израиля

Соединенные Штаты готовы разместить дополнительные корабли у берегов Израиля, если появится соответствующая необходимость. Такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом сделал глава американского военного ведомства Ллойд Остин, передает ТАСС.

Руководитель Пентагона отметил, что в настоящее время в регионе находится американская ударная группа «Джеральд Форд». При этом последнюю возглавляет крупнейший авианосец в мире, уточнил он.

«Мы направили на Ближний Восток эскадрильи истребителей ВВС, и Министерство обороны США находится в полной готовности к развертыванию дополнительных сил и средств [для Израиля], если это потребуется», — добавил Остин.

13 октября министр обороны США прибыл в израильский город Тель-Авив с рабочим визитом. Согласно информации агентства The Associated Press, у главы Пентагона запланированы несколько встреч с высокопоставленными чиновниками страны и осмотр американских вооружений. Речь идет о технике, которую США оперативно передали Израилю в первые дни после эскалации конфликта.

В этот же день стало известно о планах Вашингтона снабдить израильскую армию средствами противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасами и артиллерийскими орудиями. Как сообщило издание Defense News со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве, власти страны также рассмотрят запрос Израиля на предоставление дополнительной системы «Железный купол».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна обязательно вступится за Израиль в случае атаки на него со стороны других государств.