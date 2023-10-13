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Глава МИД Германии запланировала посетить южные районы Израиля

Kan: глава МИД ФРГ Бербок может посетить южные районы Израиля

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Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время своего визита в Израиль может посетить южные районы страны. Об этом сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, Бербок планирует посетить те районы, на которые напали сторонники палестинского радикального движения ХАМАС.

Пока представители Германии эту информацию не комментировали.

До этого министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Израиль. Стало известно, что глава МИД Британии встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьером страны Биньямином Нетаньяху.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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