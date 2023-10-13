ВСУ пытались атаковать химический завод в России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать химический завод в Брянской области при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, но он был подавлен российскими силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Отмечается, что украинские военные пытались атаковать завод имени 50-летия СССР около двух часов в ночь на 13 октября.

Дрон подавили силами РЭБ, он упал на крышу одного из цехов и взорвался. Никто не пострадал, о разрушениях информации не приводится.

Накануне в Министерстве обороны Российской Федерации заявляли, что средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины над Брянской и Белгородской областями.

В тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на окраине областного центра системами РЭБ был подавлен украинский дрон самолетного типа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.