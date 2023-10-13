Американцам порекомендовали усилить ядерные силы

В докладе, опубликованном комиссией конгресса США по политике в области стратегических сил, содержатся рекомендации по укреплению американского ядерного потенциала. В нем предлагается увеличить количество развернутых ядерных боеголовок для стратегических сил, производство бомбардировщиков, крылатых ракет воздушного базирования и подводных лодок с баллистическими ракетами. Также рекомендуется расширить нестратегические ядерные силы и производственные мощности для производства боеголовок. Об этом пишет «Интерфакс».

Документ подчеркивает необходимость размещения разделяющихся боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) наземного базирования и рассмотрения возможности добавления мобильных комплексов МБР в арсенал.

Комиссия отмечает, что стратегия США должна обеспечивать эффективное сдерживание и противодействие агрессии со стороны России и Китая в Европе и Азии с использованием обычных вооруженных сил. Если количество обычных сил не будет достаточным, то стратегия США должна измениться, чтобы больше полагаться на ядерное оружие для сдерживания или противодействия односторонней или совместной агрессии.

Конгрессмены подчеркивают, что размер и состав ядерных сил США должны учитывать возможность совместной агрессии со стороны России и Китая. Стратегия США больше не должна рассматривать ядерные силы Китая как «меньшую угрозу», и Соединенным Штатам нужна ядерная политика, способная одновременно сдерживать обе страны.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».