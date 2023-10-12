В ХАМАС назвали число бойцов, вошедших в израильские поселения

Заместитель главы политбюро ХАМАС Салах аль-Арури назвал число бойцов группировки, участвовавших в нападении на поселения Израиля 7 октября. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, в операции ХАМАС были задействованы около 1200 человек.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. Из сектора Газа одно за другим приходят сообщения о гибели высокопоставленных руководителей исламистских группировок. До сих пор остается неизвестной судьба заложников — граждан Израиля, их число может достигать 150.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 1417, пострадали 6268 человек. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на Министерство здравоохранения анклава. Израильские военные сообщали, что число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль выросло до 1200 человек, среди них есть граждане разных стран.

Ранее были названы последствия возможной наземной операции Израиля в секторе Газа.