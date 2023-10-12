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НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию

Генсек Столтенберг анонсировал проведение НАТО учений по ядерному сдерживанию

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на следующей неделе альянс проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Его слова по итогам встречи глав минобороны НАТО в Брюсселе передает РИА Новости.

Столтенберг отметил, что ядерные силы Североатлантического альянса имеют важное значение в сдерживании.

«На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь. В этот раз они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море», — указал генсек НАТО.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял в интервью агентству РАР, что Североатлантический альянс на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает оборону восточного фланга.

Руководитель пресс-службы НАТО Дилиан Уайт также заявлял, что Столтенберг создал группу экспертов для разработки стратегии в отношении южных соседей альянса. По его словам, результаты этой работы должны быть представлены на очередном саммите блока в июле следующего года в Вашингтоне.

Ранее Путин посчитал НАТО инструментом внешней политики США.

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