НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на следующей неделе альянс проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Его слова по итогам встречи глав минобороны НАТО в Брюсселе передает РИА Новости.

Столтенберг отметил, что ядерные силы Североатлантического альянса имеют важное значение в сдерживании.

«На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь. В этот раз они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море», — указал генсек НАТО.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял в интервью агентству РАР, что Североатлантический альянс на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает оборону восточного фланга.

Руководитель пресс-службы НАТО Дилиан Уайт также заявлял, что Столтенберг создал группу экспертов для разработки стратегии в отношении южных соседей альянса. По его словам, результаты этой работы должны быть представлены на очередном саммите блока в июле следующего года в Вашингтоне.

Ранее Путин посчитал НАТО инструментом внешней политики США.