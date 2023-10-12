Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мэр израильского Сдерота объявил эвакуацию всех жителей города

Al Jazeera: мэр израильского Сдерота Давиди объявил эвакуацию жителей города

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Мэр Сдерота Алон Давиди объявил эвакуацию местных жителей. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

До этого служба скорой помощи Израиля Magen David Adom (MDA, «Красный щит Давида») сообщала, что в Сдероте пострадали четыре человека в результате обстрела города Сдерот в Израиле со стороны боевиков палестинского радикального движения ХАМАС.

С осколочными ранениями в тяжелом состоянии были госпитализированы женщина около 20 лет и мужчина около 30 лет. Также медики приняли 33-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести, который получил ранение шрапнелью. А 37-летний мужчина получил легкие ранения по дороге в бомбоубежище.

Газета Jerusalem Post, ссылаясь на местные СМИ, писала, что медицинский центр «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля получил повреждения в результате ракетного обстрела.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий