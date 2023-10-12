Мэр израильского Сдерота объявил эвакуацию всех жителей города

Мэр Сдерота Алон Давиди объявил эвакуацию местных жителей. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

До этого служба скорой помощи Израиля Magen David Adom (MDA, «Красный щит Давида») сообщала, что в Сдероте пострадали четыре человека в результате обстрела города Сдерот в Израиле со стороны боевиков палестинского радикального движения ХАМАС.

С осколочными ранениями в тяжелом состоянии были госпитализированы женщина около 20 лет и мужчина около 30 лет. Также медики приняли 33-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести, который получил ранение шрапнелью. А 37-летний мужчина получил легкие ранения по дороге в бомбоубежище.

Газета Jerusalem Post, ссылаясь на местные СМИ, писала, что медицинский центр «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля получил повреждения в результате ракетного обстрела.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.