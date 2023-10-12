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Австрийский военный заявил, что РФ начала вторую стратегическую воздушную кампанию

Полковник Райснер заявил о начале на Украине второй воздушной кампании РФ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что Россия начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Райснер выразил мнение, что российская армия уже начинает проводить вторую стратегическую воздушную кампанию против Украины. Он отметил, что Россией было применено более 500 ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Герань». Такого количества дронов, подчеркнул австрийский офицер, не наблюдалось в предыдущие месяцы. Кроме того, Россия стала чаще наносить удары крылатыми ракетами.

На взгляд Райснера, все это говорит о том, что нынешняя зима может быть «особенно суровой». Он считает, что на фронте «надвигается буря».

Ранее сообщалось, что Райснер заявил о готовности Запада признать неудачу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон обвинил Украину в продаже западного оружия палестинским боевикам.

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин не исключила, что боевики ХАМАС могли получить доступ к американскому оружию и использовать его при атаке на Израиль.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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