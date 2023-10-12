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Байден обратился с призывом к Израилю следовать «правилам войны»

Байден призвал Израиль следовать «правилам войны», несмотря на свой гнев

Глава США Джо Байден заявил, что Израиль при ведении боевых действий против палестинской группировки ХАМАС должен следовать «правилам войны». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на речь Байдена на встрече с представителями еврейских общественных организаций США.

По словам Байдена, крайне важно, чтобы Израиль, несмотря на весь свой «гнев и разочарование» вел боевые действия по правилам войны.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предупреждает Иран о том, что в ситуации вокруг Израиля ему необходимо быть осторожным.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал политику США на Ближнем Востоке очевидным провалом.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что США готовы направить на Ближний Восток дополнительные силы.

Пентагон отправил к берегам Израиля авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой кораблей, задачей которого назвал сдерживание радикальных сил в регионе от вмешательства в конфликт в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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