Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки БПЛА в Брянской области

Пресечена атака украинского дрона в Брянской области. Беспилотный летательный аппарат сбили российские средства ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа в небе над Брянской областью.

Утром 11 октября военное ведомство также сообщило о пресечении атаки БПЛА в Брянской области. В ночь на среду над регионом сбили два украинских беспилотника. По имеющей информации, все БПЛА не достигли поставленных целей.

До этого стало известно, что в Брянской области в результате обстрела сгорел жилой дом. По словам главы региона Александра Богомаза, ВСУ атаковали поселок Суземка. В населенном пункте частичные повреждения получили жилые дома и хозпостройки.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.