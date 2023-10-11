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Военный эксперт назвал последствия заморозки конфликта на Украине

Военный эксперт Сивков: заморозка конфликта на Украине приведет к войне с НАТО

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в рамках саммита Европейского политического общества о том, что Москва якобы стремится к заморозке конфликта.

По словам главы государства, РФ воспользуется паузой для укрепления армии и в 2028 году будет готова к еще более масштабной кампании. Однако, по мнению эксперта, ситуация прямо противоположная. Он отметил, что в случае заморозки конфликта на Украине именно Запад развяжет противостояние с Россией.

«Дело в том, что пятая колонна в нашей стране жаждет так называемого перемирия по модели «Хасавюрт-2» или «Минск-3». И если ей удастся этого добиться совместно с усилиями Запада, то тогда к 2028 году США и их сателлиты развяжут большую войну против России. Это сто процентов», — отметил Сивков.

11 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американское правительство намерено предоставить Украине новый пакет помощи на сумму $200 млн. По словам министра, в этот раз Киев должен получить боеприпасы для артиллерии и противотанковые средства. Кроме того, США готовятся снабдить украинскую армию снарядами AIM-9M для новой системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Зеленский заявлял, что не пойдет на новый президентский срок после окончания боевых действий.

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