Глава ФСБ Бортников обвинил Британию в подготовке украинских ДРГ для диверсий в России

Сотрудники спецназа Великобритании готовили группы украинской военной разведки к совершению диверсий на российских объектах, в частности на атомных станциях. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) стран СНГ в Баку, передает ТАСС.

По его словам, в августе этого года сотрудниками ФСБ были задержаны участники украинской диверсионно-разведывательной группы. Силовикам удалось выяснить, что подготовкой диверсантов и планированием их операций занимались сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании.

Бортников уточнил, что диверсанты хотели подорвать Смоленскую и Курскую атомную электростанции.

Глава ФСБ РФ напомнил, что ранее подобные маневры совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС.

Также стало известно, что Великобритания и ее союзники объявят на встрече контактной группы в Брюсселе о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки на сумму более чем в £100 млн (примерно $123 млн).

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.