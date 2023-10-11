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Российская армия получила партию новых и модернизированных танков

«Уралвагонзавод» передал ВС РФ партию танков Т-90М и модернизированных Т-72

«Уралвагонзавод» передал Вооруженным силам России партию танков Т-90М и модернизированных Т-72 в модификации Т-72Б3М, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В канун своего дня рождения «Уралвагонзавод» передал в войска очередной эшелон с бронетехникой. Вооруженные силы РФ получили от танкостроителей новые Т-90М «Прорыв», а также Т-72Б3М с дополнительной защитой», — указано в сообщении.

11 октября 2023 года «Уралвагонзавод» отмечает свое 87-летие. В руководстве УВЗ заявили, что обеспечение своевременных поставок танков для российской армии удается благодаря работе координационного совета при правительстве России.

Ранее в министерстве обороны ФРГ заявили, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро, в его рамках она направит дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard, а также десять устаревших танков Leopard 1A5.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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